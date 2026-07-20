Vidéo conférence Les racines de Charlemagne Salle socio culturelle Saint-Front
samedi 8 août 2026 · Salle socio culturelle · Saint-Front
Informations pratiques
Saint-Front
Vidéo conférence Les racines de Charlemagne
Salle socio culturelle Place de la Mairie Saint-Front Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:00:00
fin : 2026-08-08 21:30:00
Date(s) :
2026-08-08
Vidéo-conférence sur les racines de Charlemagne.
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Salle socio culturelle Place de la Mairie Saint-Front 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 00 74 30 comitefetesstfront@gmail.com
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English :
Video conference on the roots of Charlemagne.
L’événement Vidéo conférence Les racines de Charlemagne Saint-Front a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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