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AGENDA · Saint-Front

Vidéo conférence Les racines de Charlemagne Salle socio culturelle Saint-Front

samedi 8 août 2026 · Salle socio culturelle · Saint-Front

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle socio culturelle
Adresse
Place de la Mairie
Ville
16460 Saint-Front
Département
Charente
Tarif

Saint-Front

Vidéo conférence Les racines de Charlemagne

Salle socio culturelle Place de la Mairie Saint-Front Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:00:00
fin : 2026-08-08 21:30:00

Date(s) :
2026-08-08

Vidéo-conférence sur les racines de Charlemagne.
  .

Salle socio culturelle Place de la Mairie Saint-Front 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 00 74 30  comitefetesstfront@gmail.com

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English :

Video conference on the roots of Charlemagne.

L’événement Vidéo conférence Les racines de Charlemagne Saint-Front a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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