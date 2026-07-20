Vidéo conférence Les racines de Charlemagne Salle socio culturelle Saint-Front

Informations pratiques

Saint-Front

Vidéo conférence Les racines de Charlemagne

Salle socio culturelle Place de la Mairie Saint-Front Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:00:00

fin : 2026-08-08 21:30:00

Date(s) :

2026-08-08

Vidéo-conférence sur les racines de Charlemagne.

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Salle socio culturelle Place de la Mairie Saint-Front 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 00 74 30 comitefetesstfront@gmail.com

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English :

Video conference on the roots of Charlemagne.

L’événement Vidéo conférence Les racines de Charlemagne Saint-Front a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de tourisme Destination Nord Charente