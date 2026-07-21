Les soirées de Roffiac / Spectacle concert Saint-Front
dimanche 9 août 2026 · Saint-Front
Informations pratiques
Saint-Front
Les soirées de Roffiac / Spectacle concert
3 route de Roffiac Saint-Front Haute-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
(Si soutien asso: 15€)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 19:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Concert Populaires donné par le duo Ystava, dans le cadre des soirées de Roffiac.
Deux violoncellistes, Faustine Charles et Léonoreeau.
Un concert original où se croisent commentaires, découvertes et diversité sonore.
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3 route de Roffiac Saint-Front 43550 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 31 62 64 soireederoffiac@gmail.com
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English :
Populaires concert performed by the duo Ystava, as part of the Roffiac evenings.
Two cellists, Faustine Charles and L’Éonoreau.
An original concert blending commentary, new discoveries, and a diverse range of sounds.
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L’événement Les soirées de Roffiac / Spectacle concert Saint-Front a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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