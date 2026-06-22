Saint-Front

Marché nocturne & spectacle de feu

Place de la mairie Saint-Front Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Marché artisanal et producteurs en nocturne dès 18h, suivi d’un spectacle de feu à 21h30

Repas jambon à la broche proposé par l’auberge La Saint Frontaine.

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Place de la mairie Saint-Front 43550 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 75 82 66

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English :

Night-time craft and producers’ market from 6pm, followed by a fireworks show at 9:30pm

Spit-roasted ham meal offered by the Auberge La Saint Frontaine.

L’événement Marché nocturne & spectacle de feu Saint-Front a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal