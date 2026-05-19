Saint-Front

Fête de la chèvre

Le bourg Saint-Front Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

26e traditionnelle fête de la chèvre à Saint Front: vide grenier, marché de producteurs, défilés, exposition d’animaux, animations diverses…

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Le bourg Saint-Front 43550 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 51 17

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English :

26th traditional goat festival in Saint Front: flea market, farmers’ market, parades, animal show, various events?

L’événement Fête de la chèvre Saint-Front a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal