Fête de la chèvre Saint-Front
Fête de la chèvre Saint-Front dimanche 19 juillet 2026.
Saint-Front
Fête de la chèvre
Le bourg Saint-Front Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
26e traditionnelle fête de la chèvre à Saint Front: vide grenier, marché de producteurs, défilés, exposition d’animaux, animations diverses…
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Le bourg Saint-Front 43550 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 51 17
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English :
26th traditional goat festival in Saint Front: flea market, farmers’ market, parades, animal show, various events?
L’événement Fête de la chèvre Saint-Front a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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