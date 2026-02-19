Concert Duo 207 Café associatif de la Poste Amfreville

Amfreville

Concert Duo 207

Café associatif de la Poste 3 rue Morice Amfreville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 20:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Les notes de piano d’Antoine Daufresne se mêlent à la voix de Thomas Alempijevic sur des musiques de variété françaises et musiques de films.

Antoine Daufresne au piano et Thomas Alempijevic à la voix unissent leurs talents pour vous offrir un concert captivant. Entre grands classiques de la variété française et inoubliables musiques de films, leur complicité artistique donne naissance à une ambiance élégante et pleine d’émotion. Un duo à découvrir pour une expérience live à la fois raffinée et immersive.

Participation libre. .

Café associatif de la Poste 3 rue Morice Amfreville 14860 Calvados Normandie cafe.asso.poste@gmail.com

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English : Concert Duo 207

Antoine Daufresne’s piano notes mingle with Thomas Alempijevic’s voice on French variety and film music.

L’événement Concert Duo 207 Amfreville a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Normandie Pays d’Auge