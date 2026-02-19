Amfreville

Concert Piano-Voix

17 Venelle du Plain Amfreville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 20:30:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Les notes de piano d’Antoine Daufresne se mêlent à la voix de Thomas Alempijevic en l’église Saint-Martin.

Les notes de piano d’Antoine Daufresne se mêlent à la voix de Thomas Alempijevic lors de ce concert donné en l’église Saint-Martin.

Participation libre. .

17 Venelle du Plain Amfreville 14860 Calvados Normandie +33 2 31 78 70 34

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English : Concert Piano-Voix

The piano notes of Antoine Daufresne blend with the voice of Thomas Alempijevic in the church of Saint-Martin.

L’événement Concert Piano-Voix Amfreville a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge