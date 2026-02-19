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Concert Piano-Voix Amfreville

Concert Piano-Voix Amfreville vendredi 1 mai 2026.

Adresse : 17 Venelle du Plain

Ville : 14860 Amfreville

Département : Calvados

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Amfreville

Concert Piano-Voix

17 Venelle du Plain Amfreville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 20:30:00
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Les notes de piano d’Antoine Daufresne se mêlent à la voix de Thomas Alempijevic en l’église Saint-Martin.
Les notes de piano d’Antoine Daufresne se mêlent à la voix de Thomas Alempijevic lors de ce concert donné en l’église Saint-Martin.
Participation libre.   .

17 Venelle du Plain Amfreville 14860 Calvados Normandie +33 2 31 78 70 34 

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English : Concert Piano-Voix

The piano notes of Antoine Daufresne blend with the voice of Thomas Alempijevic in the church of Saint-Martin.

L’événement Concert Piano-Voix Amfreville a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge

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