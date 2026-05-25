Les Junies

Concert Duo Aether à l’Abbatiale des Junies

Eglise Abbatiale Les Junies Lot

Tarif : 18 – 18 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 18:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Concert Musique Classique, Étreintes Éternelles

Concert Musique Classique, Étreintes Éternelles . Duo AETHER, Anna LUIGI au chant, Raphaël GOLDMAN au piano.

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Eglise Abbatiale Les Junies 46150 Lot Occitanie +33 6 16 04 08 61

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English :

Classical Music Concert, Eternal Embraces

L’événement Concert Duo Aether à l’Abbatiale des Junies Les Junies a été mis à jour le 2026-05-25 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie