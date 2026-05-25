Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Duo Aether à l’Abbatiale des Junies Les Junies

Concert Duo Aether à l’Abbatiale des Junies Les Junies

Concert Duo Aether à l’Abbatiale des Junies Les Junies dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : Eglise Abbatiale

Ville : 46150 Les Junies

Département : Lot

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 18 18 Général

Les Junies

Concert Duo Aether à l’Abbatiale des Junies

Eglise Abbatiale Les Junies Lot

Tarif : 18 – 18 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 18:30:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Concert Musique Classique, Étreintes Éternelles

Concert Musique Classique, Étreintes Éternelles . Duo AETHER, Anna LUIGI au chant, Raphaël GOLDMAN au piano.

  .

Eglise Abbatiale Les Junies 46150 Lot Occitanie +33 6 16 04 08 61 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Classical Music Concert, Eternal Embraces

L’événement Concert Duo Aether à l’Abbatiale des Junies Les Junies a été mis à jour le 2026-05-25 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie

À voir aussi à Les Junies (Lot)