Concert Duo Aether à l’Abbatiale des Junies Les Junies
Concert Duo Aether à l’Abbatiale des Junies Les Junies dimanche 19 juillet 2026.
Les Junies
Concert Duo Aether à l’Abbatiale des Junies
Eglise Abbatiale Les Junies Lot
Tarif : 18 – 18 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 18:30:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Concert Musique Classique, Étreintes Éternelles
Concert Musique Classique, Étreintes Éternelles . Duo AETHER, Anna LUIGI au chant, Raphaël GOLDMAN au piano.
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Eglise Abbatiale Les Junies 46150 Lot Occitanie +33 6 16 04 08 61
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English :
Classical Music Concert, Eternal Embraces
L’événement Concert Duo Aether à l’Abbatiale des Junies Les Junies a été mis à jour le 2026-05-25 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie