Concert : duo de guitares, Médiathèque Condorcet, Bouguenais
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Condorcet · Bouguenais
Informations pratiques
Concert : duo de guitares Samedi 3 octobre, 18h30 Médiathèque Condorcet Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T18:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T18:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00
Laissez-vous emporter par un voyage musical éclectique à travers les différentes cultures du monde. Avec leurs guitares, Arnaud Bouquin et David Sauvourel mêlent les rythmes du blues et de la soul, l’énergie du jazz manouche, ainsi que les chaleureuses sonorités brésiliennes, espagnoles et d’Europe de l’Est.
Médiathèque Condorcet 2 square Pablo Neruda 44340 Bouguenais Bouguenais 44340 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Biblis en folie 2026
© Arnaud Bouquin et David Sauvourel
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