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Concert : duo féérique où l’orgue et le saxophone unissent leurs timbres, Église Saint-Martin, Longjumeau

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Martin · Longjumeau

Concert : duo féérique où l’orgue et le saxophone unissent leurs timbres, Église Saint-Martin, Longjumeau

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Martin
Adresse
5 Place de l’Eglise, 91160 Longjumeau, France
Ville
91160 Longjumeau
Département
Essonne

Concert : duo féérique où l’orgue et le saxophone unissent leurs timbres Samedi 19 septembre, 15h00 Église Saint-Martin Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Après la restauration de l’orgue historique de l’église Saint-Martin, la Ville et les Amis Saint-Martin de Longjumeau vous proposent un concert de remerciements le samedi 19 septembre à 15h à l’église Saint-Martin.
Elève au Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Lyon, Chihiro Hirayama, organiste, et son amie Maho Nambu, saxophoniste, jeunes artistes japonaises appelées à une carrière internationale, proposeront un programme allant de Marcello à Vitali en passant par Mendelssohn, Handel, Bonneau …

Église Saint-Martin 5 Place de l’Eglise, 91160 Longjumeau, France Longjumeau 91160 Balizy Essonne Île-de-France 0164488157 https://www.secteurlongjumeau.fr
Après la restauration de l’orgue historique de l’église St Martin, la Ville et les Amis Saint-Martin de Longjumeau vous proposent un concert de remerciements le samedi 19 septembre à 15h à l’église …

©ville de longjumeau

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