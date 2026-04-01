CONCERT DUO KERYDA LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet
CONCERT DUO KERYDA LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet vendredi 10 avril 2026.
Poucharramet
CONCERT DUO KERYDA
LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne
Tarif : 9 – 9 – 12 EUR
9
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 20:30:00
fin : 2026-04-10 23:30:00
Date(s) :
2026-04-10
Keryda & le chant des plantes
une performance live sous forme de Conférence concert botanique
Keryda & le chant des plantes
une performance live sous forme de Conférence concert botanique
Venez écouter les musiques captées sur les plantes et les arbres, et en comprendre les explications scientifiques, avant de vous laisser bercer par ce duo magique plantes-musiciens dans des improvisations où la plante joue à se caler dans les rythmiques et harmonies proposées. Des moments inoubliables pour ceux qui ont fait l’expérience de cette musique celtico-jazzy-chlorophylienne!
Sara Evans à la harpe et Damien Papin à la contrebasse proposent un concert live avec la musique des plantes.
Des capteurs sur la plante passent dans un boitier Device U1 Music of the plants qui calcule la différence de potentiel électrique entre une feuille et les racines et retransmet le signal en sons audibles.
Création: https://youtu.be/v-R-pv5JYa4
Ecoute: Keryda.bandcamp.com 9 .
LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr
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English :
Keryda & le chant des plantes
a live performance in the form of a botanical lecture-concert
L’événement CONCERT DUO KERYDA Poucharramet a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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