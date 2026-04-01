CONCERT DUO KERYDA LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet

Poucharramet

CONCERT DUO KERYDA

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 12 EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10 23:30:00

Date(s) :

2026-04-10

Keryda & le chant des plantes

une performance live sous forme de Conférence concert botanique

Keryda & le chant des plantes

une performance live sous forme de Conférence concert botanique

Venez écouter les musiques captées sur les plantes et les arbres, et en comprendre les explications scientifiques, avant de vous laisser bercer par ce duo magique plantes-musiciens dans des improvisations où la plante joue à se caler dans les rythmiques et harmonies proposées. Des moments inoubliables pour ceux qui ont fait l’expérience de cette musique celtico-jazzy-chlorophylienne!

Sara Evans à la harpe et Damien Papin à la contrebasse proposent un concert live avec la musique des plantes.

Des capteurs sur la plante passent dans un boitier Device U1 Music of the plants qui calcule la différence de potentiel électrique entre une feuille et les racines et retransmet le signal en sons audibles.

Création: https://youtu.be/v-R-pv5JYa4

Ecoute: Keryda.bandcamp.com 9 .

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr

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English :

Keryda & le chant des plantes

a live performance in the form of a botanical lecture-concert

L’événement CONCERT DUO KERYDA Poucharramet a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE