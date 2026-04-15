Concert Words of Sara, Café culturel et associatif « La Maison de la Terre », Poucharramet

Concert Words of Sara Samedi 9 mai, 20h30 Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » Haute-Garonne

6/9 : adhérents, 9/12 : abonnées, Gratuit : – 20 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T20:30:00+02:00 – 2026-05-09T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-09T20:30:00+02:00 – 2026-05-09T22:30:00+02:00

A l’origine du duo, Marina Nolles, autrice-compositrice, découvre un livre de poésie de Sara Teasdale (1884 – 1933) dans les affaires de son arrière-grand-mère américaine. Le recueil est dédicacé par son amant de jeunesse… Une histoire d’amour impossible veille de 100 ans, que Marina décide d’honorer en mettant les poèmes en musique. Words of Sara c’est une histoire de femmes, une folk épurée et aérienne inspirée par Linda Perhacs, Agnès Obel, Laura Marling, etc.

Duo féminin : Marina Anne Nolles (chant, guitare) et Elodie Longuemart (chant, batterie)

Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » 7 rue des Hospitaliers 31370 Poucharramet Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lamaisondelaterre.fr/ »}]

A l’origine du duo, Marina Nolles, autrice-compositrice, découvre un livre de poésie de Sara Teasdale (1884 – 1933) dans les affaires de son arrière-grand-mère américaine. Poèmes mis en musique words of sara concert

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