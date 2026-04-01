SESSION TRAD LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet

Poucharramet

SESSION TRAD

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:30:00

fin : 2026-04-24 22:30:00

Date(s) :

2026-04-24

Les musicien.ne. s ne se connaissent pas forcément entre eux. Ils et elles partagent un répertoire commun de mélodies traditionnelles connues par cœur. Chacun.e peut tour à tour lancer une mélodie ou une suite de mélodies.

Les musicien.ne. s ne se connaissent pas forcément entre eux. Ils et elles partagent un répertoire commun de mélodies traditionnelles connues par cœur. Chacun.e peut tour à tour lancer une mélodie ou une suite de mélodies. Ce n’est pas un concert, ce n’est pas une répétition, c’est un moment de partage ouvert à toute proposition autour des musiques traditionnelles. Chacun.e peut se joindre au thème musical et l’apprentissage, la transmission se fait à l’oreille.

Au programme, pas de programme, juste quelques horizons musiques occitanes, trad aveyronnais, auvergnat, breton peut-être? Et pourquoi pas quelques airs des Balkans? parce que finalement la musique traditionnelle d’ici, c’est aussi un métissage. .

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr

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English :

The musicians don’t necessarily know each other. They share a common repertoire of traditional melodies they know by heart. Each musician in turn can launch a melody or suite of melodies.

L’événement SESSION TRAD Poucharramet a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE