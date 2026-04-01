VERNISSAGE & DÉGUSTATION LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet

Poucharramet

VERNISSAGE & DÉGUSTATION

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 19:00:00

fin : 2026-04-18 22:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Dégustation des bières de la Brasserie la Ferme du Noble (Beaufort) et Vernissage Sérigraphie Weronika

Dégustation des bières de la Brasserie la Ferme du Noble (Beaufort)

La Brasserie Ferme du Noble est installée sur le commune de Beaufort, au Sud-Ouest de Toulouse depuis mi-2023.

Elle tient son nom d’un des lieux dits du village Noble.

Nous y cultivons l’orge utilisée dans la fabrication des bières brassées au sein de l’ancien corps de ferme.

+ Vernissage de l’artisite Weronika avec ses Sérigraphies .

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr

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English :

Beer tasting at Brasserie la Ferme du Noble (Beaufort) and Vernissage Sérigraphie Weronika

L’événement VERNISSAGE & DÉGUSTATION Poucharramet a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE