Palavas-les-Flots

CONCERT DUO MAHKAH

Boulevard Maréchal Foch Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Dès 20h

Dans le cadre du marché nocturne Arts et Gourmandises

Promenade du port de plaisance

Offert par la Ville .

Boulevard Maréchal Foch Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34

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English : CONCERT DUO MAHKAH

Starting at 8 p.m

As part of the Arts et Gourmandises night market

L’événement CONCERT DUO MAHKAH Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 ADT34