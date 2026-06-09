Douarnenez

Concert Duo Rotonde Nathan Zurcher/ Nicolas Caccivio

4 Bis Avenue de la Gare Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Musique classique, violoncelle et piano. .

4 Bis Avenue de la Gare Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 83 57 44 08

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English :

L’événement Concert Duo Rotonde Nathan Zurcher/ Nicolas Caccivio Douarnenez a été mis à jour le 2026-06-05 par OT PAYS DE DOUARNENEZ