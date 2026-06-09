Concert Duo Rotonde Nathan Zurcher/ Nicolas Caccivio Douarnenez
Concert Duo Rotonde Nathan Zurcher/ Nicolas Caccivio Douarnenez samedi 11 juillet 2026.
Douarnenez
Concert Duo Rotonde Nathan Zurcher/ Nicolas Caccivio
4 Bis Avenue de la Gare Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Musique classique, violoncelle et piano. .
4 Bis Avenue de la Gare Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 83 57 44 08
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English :
L’événement Concert Duo Rotonde Nathan Zurcher/ Nicolas Caccivio Douarnenez a été mis à jour le 2026-06-05 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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