Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Duo Rotonde Nathan Zurcher/ Nicolas Caccivio Douarnenez

Concert Duo Rotonde Nathan Zurcher/ Nicolas Caccivio Douarnenez samedi 11 juillet 2026.

Adresse : 4 Bis Avenue de la Gare

Ville : 29100 Douarnenez

Département : Finistère

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Tarif :

Douarnenez

Concert Duo Rotonde Nathan Zurcher/ Nicolas Caccivio

4 Bis Avenue de la Gare Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Musique classique, violoncelle et piano.   .

4 Bis Avenue de la Gare Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 6 83 57 44 08 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Duo Rotonde Nathan Zurcher/ Nicolas Caccivio Douarnenez a été mis à jour le 2026-06-05 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

À voir aussi à Douarnenez (Finistère)