Théâtre Du Rififi au Rosmeur Amphithéâtre de St Blaise DZ Douarnenez
Théâtre Du Rififi au Rosmeur Amphithéâtre de St Blaise DZ Douarnenez samedi 4 juillet 2026.
Douarnenez
Théâtre Du Rififi au Rosmeur
Amphithéâtre de St Blaise DZ 16 Rue Lamennais Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
La Troupe Café Pain Beurre de Poullan sur mer vous donne rendez-vous pour sa comédie douarneniste du Rififi au Rosmeur écrite par Monique Chapalain.
Cette soirée est organisée par le Rotary club de Douarnenez-Le Cap. .
Amphithéâtre de St Blaise DZ 16 Rue Lamennais Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 7 89 52 53 82
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L’événement Théâtre Du Rififi au Rosmeur Douarnenez a été mis à jour le 2026-06-06 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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