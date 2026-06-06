Théâtre Du Rififi au Rosmeur Amphithéâtre de St Blaise DZ Douarnenez samedi 4 juillet 2026.

Douarnenez

Théâtre Du Rififi au Rosmeur

Amphithéâtre de St Blaise DZ 16 Rue Lamennais Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

La Troupe Café Pain Beurre de Poullan sur mer vous donne rendez-vous pour sa comédie douarneniste du Rififi au Rosmeur écrite par Monique Chapalain.

Cette soirée est organisée par le Rotary club de Douarnenez-Le Cap. .

Amphithéâtre de St Blaise DZ 16 Rue Lamennais Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 7 89 52 53 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Théâtre Du Rififi au Rosmeur Douarnenez a été mis à jour le 2026-06-06 par OT PAYS DE DOUARNENEZ