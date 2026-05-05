Concert Duo violon et contrebasse de l’Opéra de Paris Meymac
Concert Duo violon et contrebasse de l’Opéra de Paris Meymac mercredi 15 juillet 2026.
Meymac
Concert Duo violon et contrebasse de l’Opéra de Paris
Le Jassonneix Meymac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Concert dans l’église du monastère du Jassonneix duo violon et contrebasse de l’Opéra de Paris.
Violon Marie-Laure GOUDENHOOFT ; Contrebasse Stéphane GARAFFI
Œuvres de Corelli, Bach, Haendel, Mortari
Sur réservation au 06 08 84 06 58 .
Le Jassonneix Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 84 06 58 contact@monasteredujassonneix.com
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English : Concert Duo violon et contrebasse de l’Opéra de Paris
L’événement Concert Duo violon et contrebasse de l’Opéra de Paris Meymac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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