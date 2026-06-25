Mons

CONCERT DUO VOCAL L’ARDOUANE SAISON MUSICALE SINFONIETTA BARDOU

chapelle de La Voulte Mons Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Concert a cappella à Mons-la-Trivalle. Le Duo L’Ardouane (Hélène Tallon-Vanerian et Rémi Jammes) fait vibrer la chapelle de La Voulte avec ses polyphonies traditionnelles et imaginaires, riches en émotions. Réservation obligatoire.

Le chant à l’état pur s’invite à Mons-la-Trivalle avec la Sinfonietta Bardou. Hélène Tallon-Vanerian et Rémi Jammes forment le Duo vocal L’Ardouane et proposent un concert entièrement a cappella. Sans artifice, la puissance et la complémentarité de leurs voix s’unissent pour donner vie à des chants polyphoniques traditionnels mais aussi imaginaires. Sous la voûte historique de la chapelle de La Voulte, cette performance vocale vibrante promet une immersion sensorielle saisissante et chargée d’émotion. Réservation par SMS obligatoire. .

chapelle de La Voulte Mons 34390 Hérault Occitanie +33 6 83 13 87 14

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English :

A cappella concert in Mons-la-Trivalle. The Duo L’Ardouane (Hélène Tallon-Vanerian and Rémy Jammes) will fill the La Voulte Chapel with their traditional and imaginative polyphonic music, rich in emotion. Reservations required.

L’événement CONCERT DUO VOCAL L’ARDOUANE SAISON MUSICALE SINFONIETTA BARDOU Mons a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC