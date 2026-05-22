Concert d’Yvette et Maria à travers chant pour nous Bar le BARiolé Granville
Concert d’Yvette et Maria à travers chant pour nous Bar le BARiolé Granville samedi 27 juin 2026.
Granville
Concert d’Yvette et Maria à travers chant pour nous
Bar le BARiolé 26 Rue Saint-Sauveur Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27 19:30:00
Date(s) :
2026-06-27
Avec leur joie de vivre et leur insouciance légendaires, ces deux artistes enchantent tous les lieux où elles se produisent ! À ne manquer sous aucun prétexte ! .
Bar le BARiolé 26 Rue Saint-Sauveur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 59 75 03 64
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English : Concert d’Yvette et Maria à travers chant pour nous
L’événement Concert d’Yvette et Maria à travers chant pour nous Granville a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Granville Terre et Mer
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