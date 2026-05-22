Concert d’Yvette et Maria à travers chant pour nous Bar le BARiolé Granville

Granville

Concert d’Yvette et Maria à travers chant pour nous

Bar le BARiolé 26 Rue Saint-Sauveur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27 19:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Avec leur joie de vivre et leur insouciance légendaires, ces deux artistes enchantent tous les lieux où elles se produisent ! À ne manquer sous aucun prétexte ! .

Bar le BARiolé 26 Rue Saint-Sauveur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 59 75 03 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert d’Yvette et Maria à travers chant pour nous

L’événement Concert d’Yvette et Maria à travers chant pour nous Granville a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Granville Terre et Mer