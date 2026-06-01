Séance spéciale Bleach Le Select Granville

Granville

Séance spéciale Bleach

Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27 20:00:00

Date(s) :

2026-06-27

BLEACH, Thousand-Year Blood War-The Calamity, en VOST (-12 ans).

La Guerre Sanglante de Mille Ans entre les Shinigami et les Quincy entre dans sa phase finale. Yhwach a dépassé les limites de son pouvoir, The Almighty… Au cœur du chaos, quel destin se profile l’anéantissement… ou une lueur d’espoir ?

Avec Masakazu Morita, Fumiko Orikasa, Noriaki Sugiyama.

Séance unique. .

Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

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English : Séance spéciale Bleach

L’événement Séance spéciale Bleach Granville a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Granville Terre et Mer