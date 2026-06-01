Séance spéciale Bleach Le Select Granville
Séance spéciale Bleach Le Select Granville samedi 27 juin 2026.
Granville
Séance spéciale Bleach
Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27 20:00:00
Date(s) :
2026-06-27
BLEACH, Thousand-Year Blood War-The Calamity, en VOST (-12 ans).
La Guerre Sanglante de Mille Ans entre les Shinigami et les Quincy entre dans sa phase finale. Yhwach a dépassé les limites de son pouvoir, The Almighty… Au cœur du chaos, quel destin se profile l’anéantissement… ou une lueur d’espoir ?
Avec Masakazu Morita, Fumiko Orikasa, Noriaki Sugiyama.
Séance unique. .
Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Séance spéciale Bleach
L’événement Séance spéciale Bleach Granville a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Granville Terre et Mer
À voir aussi à Granville (Manche)
- Restitutions de chansons françaises Théâtre de la Haute Ville + La Lune Rousse (Saint Sauveur la Pommeray) Granville 12 juin 2026
- Visites insolites Saveurs et Créateurs Office de Tourisme Granville Terre et Mer Granville 12 juin 2026
- Vendredi horreur obsession et passenger Cinéma Le Sélect Granville 12 juin 2026
- Marché des créateurs Hôtel Mercure Granville Le Grand Large Granville 13 juin 2026
- Atelier écriture de fiction Au petit accent argentin Granville 13 juin 2026