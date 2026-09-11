Concert Ecouter Voir – Tourcoing Jazz : Sébastien Surel et Tomas Gubitsch, MUba Eugène Leroy, Tourcoing

Informations pratiques

Concert Ecouter Voir – Tourcoing Jazz : Sébastien Surel et Tomas Gubitsch Samedi 19 septembre, 18h00 MUba Eugène Leroy Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Concert Ecouter Voir – Tourcoing Jazz : Sébastien Surel et Tomas Gubitsch

Tomás Gubitsch et Sébastien Surel explorent le vaste territoire situé entre leurs deux univers musicaux – populaire pour l’un, savant pour l’autre – où se rejoignent des artistes aussi variés qu’Hændel, Carlos Gardel, J. S. Bach, Chaplin, Lennon & McCartney ou encore Django Reinhardt sans oublier leurs propres compositions.

Sur réservation : https://billetterie.tourcoing-jazz-festival.com

MUba Eugène Leroy 2 Rue Paul Doumer, 59200 Tourcoing, France Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France 0320289160 http://www.muba-tourcoing.fr [{« link »: « https://billetterie.tourcoing-jazz-festival.com »}] Depuis 1992, le musée fait dialoguer, par des confrontations stylistiques et thématiques, l’art contemporain et l’art des siècles précédents, mais aussi les arts vivants (musique, danse, poésie, théâtre…) et les arts plastiques, tout en renouvelant l’accrochage régulièrement. Ainsi, la présentation des collections permanentes est pensée comme une exposition temporaire. La confrontation résulte d’un choix d’œuvres majeures des collections permanentes à des œuvres contemporaines appartenant au musée ou en dépôt de collections publiques. Une politique active d’acquisitions a permis la création de salles spécifiques, dédiées à des artistes du XXe siècle. La collection importante d’œuvres sur papier du XVIIe au XXe siècle a permis la création au premier étage d’un Cabinet d’Arts graphiques

Concert Ecouter Voir – Tourcoing Jazz : Sébastien Surel et Tomas Gubitsch

© Tourcoing Jazz