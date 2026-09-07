Concert : EGO POWER TRIO, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Concert : EGO POWER TRIO Dimanche 15 novembre, 16h00 Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-15T16:00:00+01:00 – 2026-11-15T16:50:00+01:00

Fin : 2026-11-15T16:00:00+01:00 – 2026-11-15T16:50:00+01:00

Concert : EGO POWER TRIO

Venez découvrir l’univers d’Ego Power Trio à travers ce concert familial !

Saperlipopette ! Ego le cachalot vit une rentrée mouvementée : moqué à l’école, incompris à la maison. Sa rencontre avec Yaya le panda, militante pour le climat, change tout. Ensemble, ils embarquent pour un boat-trip jusqu’à New-York. Objectif : le sommet sur la planète. Mais sur place… ils doivent affronter le Duck. Un canard maléfique à la mèche orange qui règne sur la ville depuis le sommet de sa Duck Tower. Avec sensibilité et humour, les chansons abordent à la fois des questions intimes qui traversent l’enfance, mais aussi des thématiques essentielles qui taraudent les humains, comme le genre, l’écologie ou les inégalités.

Distribution : David Delabrosse – chant, ukulélé, guitare Denis Piednoir – guitare, chant, boîte à rythmes, choeurs Nikita Dupont – basse, clavier, choeurs

De 3 à 10 ans, en famille. Durée : 50 min.

Dimanche 15 novembre à 16h

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 84 00 https://www.clavim.asso.fr/le-temps-des-cerises https://www.facebook.com/letempsdescerisesissy;https://twitter.com/tdcissy;https://www.instagram.com/le_temps_des_cerises_issy/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.clavim.asso.fr/reservation-le-temps-des-cerises »}] Implanté dans l’éco-quartier du Fort d’Issy et installé dans d’anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d’Issy-les-Moulineaux géré par l’association CLAVIM. Il s’agit d’un équipement d’animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d’expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d’échanges pour tous les publics.

En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab.

Horaires d’ouverture (sauf jours fériés)

Du mardi au vendredi de 14h à 19h

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h

Fermeture de la Médiathèque le jeudi. Bus 323 arrêt rue du Fort ; TUVIM arrêt Général Guichard ; Bus 169 arrêt Émile Duployé ; Transilien N arrêt gare de Clamart.

Venez découvrir l’univers d’Ego Power Trio à travers ce concert familial ! CLAVIM Le Temps des Cerises

Ego Power Trio – David DELABROSSE