Concert EL Djara ( Sortie de Résidence), Café culturel et associatif « La Maison de la Terre », Poucharramet

Concert EL Djara ( Sortie de Résidence) Samedi 25 avril, 20h30 Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » Haute-Garonne

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T20:30:00+02:00 – 2026-04-25T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T20:30:00+02:00 – 2026-04-25T22:00:00+02:00

El Djara (la voisine en algérien) est un trio électro-acoustique de compositions instrumentales qui propose un métissage des musiques du Maghreb, et notamment les musiques Chaouis des Aurès, avec les musiques électroniques. Hypnotique et électrisant !

Nays et composition Marylou Planchon / Synthé basse Sylvain Bouysset / Batterie Pierre Tronc

Une fois n’est pas coutume, El Djara sera en première partie de soirée.

Le groupe esta ccueilli en résidence à LMDT pour une semaine et il nous propose ce samedi une aperçu de son travail.

Ensuite, LMDT vous propose elle, un grand « Couscous de la Paix » !

Venez partager, rencontrer, échanger et vous régaler avec nous !

Sortie de Résidence : gratuit

Couscous de la Paix : à 12€ ou 15€ en soutien !

Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » 7 rue des Hospitaliers 31370 Poucharramet Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lamaisondelaterre.fr/ »}]

El Djara (la voisine en algérien) est un trio électro-acoustique de compositions instrumentales qui propose un métissage des musiques du Maghreb, et notamment les musiques Chaouis des Aurès. concert sortie de résidence

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