Concert EL Djara ( Sortie de Résidence), Café culturel et associatif « La Maison de la Terre », Poucharramet
Concert EL Djara ( Sortie de Résidence), Café culturel et associatif « La Maison de la Terre », Poucharramet samedi 25 avril 2026.
Concert EL Djara ( Sortie de Résidence) Samedi 25 avril, 20h30 Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » Haute-Garonne
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T20:30:00+02:00 – 2026-04-25T22:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T20:30:00+02:00 – 2026-04-25T22:00:00+02:00
El Djara (la voisine en algérien) est un trio électro-acoustique de compositions instrumentales qui propose un métissage des musiques du Maghreb, et notamment les musiques Chaouis des Aurès, avec les musiques électroniques. Hypnotique et électrisant !
Nays et composition Marylou Planchon / Synthé basse Sylvain Bouysset / Batterie Pierre Tronc
Une fois n’est pas coutume, El Djara sera en première partie de soirée.
Le groupe esta ccueilli en résidence à LMDT pour une semaine et il nous propose ce samedi une aperçu de son travail.
Ensuite, LMDT vous propose elle, un grand « Couscous de la Paix » !
Venez partager, rencontrer, échanger et vous régaler avec nous !
Sortie de Résidence : gratuit
Couscous de la Paix : à 12€ ou 15€ en soutien !
Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » 7 rue des Hospitaliers 31370 Poucharramet Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lamaisondelaterre.fr/ »}]
El Djara (la voisine en algérien) est un trio électro-acoustique de compositions instrumentales qui propose un métissage des musiques du Maghreb, et notamment les musiques Chaouis des Aurès. concert sortie de résidence
aucun
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