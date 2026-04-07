SORTIE DE RESIDENCE SANS QUEUE NI TETE LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet

Poucharramet

SORTIE DE RESIDENCE SANS QUEUE NI TETE

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:30:00

fin : 2026-06-06 20:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Sans queue car je suis une femme cisgenre.

Sans tête car je suis une femme.

Sans queue ni tête car cette femme a décidé de prendre la parole dans la tradition des chansonnières avec ses créations. Des textes intimes, profonds, sensibles, dont certains sont drôles et piquent. Beaucoup sont féminis

Concert de chansons dans la tradition des chansonnières, Nadège Rossato déploie ses textes sur le piano de Daniel Masson et propose un tour d’horizon des luttes qui l’animent. Une alternance de chansons intimes et de prises de paroles cocasses autour du féminisme, de son intime et de ses engagements. Un duo piano-voix à la frontière entre cabaret et récital, un soupçon de one-woman-show et beaucoup de sensibilité.

Cet été 2026, c’est la première tournée de Sans queue ni tête avant la création définitive du spectacle à l’hiver 2026/27.

Si Hélène Ségara et Didier Super avaient une fille, ce serait Nadège Rossato !

Composition et interpretation Nadège Rossato

Arrangement et accompagnement au piano Daniel Masson .

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr

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English :

Tailless because I’m a cisgender woman.

Headless because I’m a woman.

Tailless because this woman has decided to speak out in the tradition of chansonnières with her creations. Intimate, deep, sensitive lyrics, some of them funny and stinging. Many are feminized

L’événement SORTIE DE RESIDENCE SANS QUEUE NI TETE Poucharramet a été mis à jour le 2026-04-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE