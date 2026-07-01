Informations pratiques

Paimpont

Concert électro acoustique Crêperie la Fée Gourmande

16 Avenue du Chevalier Ponthus Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Le Lundi 13 Juillet à partir de 19h, venez vous détendre en assistant au concert d’électro acoustique du duo Arkiane, tout en dégustant votre repas à la Crêperie la Fée Gourmande. Arkiane, c’est la douceur de deux instruments harpe, guitare (bouzouki/basse), deux voix qui s’entremêlent et le plaisir toujours renouvelé de casser les codes.

Gratuit avec consommation sur place .

16 Avenue du Chevalier Ponthus Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 89 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert électro acoustique Crêperie la Fée Gourmande Paimpont a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme de Brocéliande