Concert électro acoustique Crêperie la Fée Gourmande Paimpont
lundi 13 juillet 2026 · Paimpont
Informations pratiques
Paimpont
Concert électro acoustique Crêperie la Fée Gourmande
16 Avenue du Chevalier Ponthus Paimpont Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Le Lundi 13 Juillet à partir de 19h, venez vous détendre en assistant au concert d’électro acoustique du duo Arkiane, tout en dégustant votre repas à la Crêperie la Fée Gourmande. Arkiane, c’est la douceur de deux instruments harpe, guitare (bouzouki/basse), deux voix qui s’entremêlent et le plaisir toujours renouvelé de casser les codes.
Gratuit avec consommation sur place .
16 Avenue du Chevalier Ponthus Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 89 63
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English :
L’événement Concert électro acoustique Crêperie la Fée Gourmande Paimpont a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme de Brocéliande
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