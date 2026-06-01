Concert : ELENOR, Bibliothèque, Wattrelos

Concert : ELENOR Vendredi 19 juin, 18h00 Bibliothèque Nord

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T18:00:00+02:00 – 2026-06-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-19T18:00:00+02:00 – 2026-06-19T19:00:00+02:00

Bibliothèque 2, rue Emile Basly Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.81.66.38 »}]

Dessinés par sa voix ou par son archet, Elenor évoque la Mythologie Nordique et les paysages d’un autre temps… Concert fête de la musique

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