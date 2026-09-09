Concert en direct au Cinéma Cinéma Andronis de Montendre Montendre

Informations pratiques

Montendre

Concert en direct au Cinéma

Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

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Vendredi 11 septembre à 20h

CONCERT EN DIRECT DE L’OPERA DE BORDEAUX

AU CINÉMA ANDRONIS DE MONTENDRE

ENTRÉE GRATUITE

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Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 07 46 clapmontendre@free.fr

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English :

Save the date!

Friday, September 11 at 8:00 p.m.

LIVE CONCERT FROM THE BORDEAUX OPERA

AT THE ANDRONIS MOVIE THEATER IN MONTENDRE

FREE ADMISSION

L’événement Concert en direct au Cinéma Montendre a été mis à jour le 2026-08-22 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge