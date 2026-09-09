UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montendre

Concert en direct au Cinéma Cinéma Andronis de Montendre Montendre

vendredi 11 septembre 2026 · Cinéma Andronis de Montendre · Montendre

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Cinéma Andronis de Montendre
Adresse
Centre culturel François Mitterand
Ville
17130 Montendre
Département
Charente-Maritime
Tarif

Montendre

Concert en direct au Cinéma

Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Réservez votre soirée !
Vendredi 11 septembre à 20h
CONCERT EN DIRECT DE L’OPERA DE BORDEAUX
AU CINÉMA ANDRONIS DE MONTENDRE
ENTRÉE GRATUITE
  .

Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 07 46  clapmontendre@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Save the date!
Friday, September 11 at 8:00 p.m.
LIVE CONCERT FROM THE BORDEAUX OPERA
AT THE ANDRONIS MOVIE THEATER IN MONTENDRE
FREE ADMISSION

L’événement Concert en direct au Cinéma Montendre a été mis à jour le 2026-08-22 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

À voir aussi à Montendre (Charente-Maritime)