Concert en direct au Cinéma Cinéma Andronis de Montendre Montendre
vendredi 11 septembre 2026 · Cinéma Andronis de Montendre · Montendre
Informations pratiques
Montendre
Concert en direct au Cinéma
Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
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Vendredi 11 septembre à 20h
CONCERT EN DIRECT DE L’OPERA DE BORDEAUX
AU CINÉMA ANDRONIS DE MONTENDRE
ENTRÉE GRATUITE
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Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 07 46 clapmontendre@free.fr
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English :
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Friday, September 11 at 8:00 p.m.
LIVE CONCERT FROM THE BORDEAUX OPERA
AT THE ANDRONIS MOVIE THEATER IN MONTENDRE
FREE ADMISSION
L’événement Concert en direct au Cinéma Montendre a été mis à jour le 2026-08-22 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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