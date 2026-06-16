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Rassemblement auto buggy quad Montendre

Rassemblement auto buggy quad Montendre dimanche 13 septembre 2026.

Adresse : Lac de Montendre

Ville : 17130 Montendre

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 13 septembre 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Tarif :

Montendre

Rassemblement auto buggy quad

Lac de Montendre Montendre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Rassemblement de véhicules auto, buggy et quad, avec café offert à tous les participants. L’événement propose une buvette, de la restauration, une brocante et bourse aux pièces, ainsi qu’une exposition de véhicules et des photos souvenirs.
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Lac de Montendre Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 67 80 23  jonathanthonnat@icloud.com

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English :

A gathering of cars, buggies, and ATVs, with free coffee for all participants. The event will feature a refreshment stand, food, a flea market, and a parts swap meet, as well as a vehicle exhibition and souvenir photos.

L’événement Rassemblement auto buggy quad Montendre a été mis à jour le 2026-06-16 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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