Rassemblement auto buggy quad Montendre
Rassemblement auto buggy quad Montendre dimanche 13 septembre 2026.
Montendre
Rassemblement auto buggy quad
Lac de Montendre Montendre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Rassemblement de véhicules auto, buggy et quad, avec café offert à tous les participants. L’événement propose une buvette, de la restauration, une brocante et bourse aux pièces, ainsi qu’une exposition de véhicules et des photos souvenirs.
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Lac de Montendre Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 67 80 23 jonathanthonnat@icloud.com
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English :
A gathering of cars, buggies, and ATVs, with free coffee for all participants. The event will feature a refreshment stand, food, a flea market, and a parts swap meet, as well as a vehicle exhibition and souvenir photos.
L’événement Rassemblement auto buggy quad Montendre a été mis à jour le 2026-06-16 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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