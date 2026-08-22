Projection du documentaire Une Musique à Vivre au cinéma Cinéma Andronis de Montendre Montendre

Informations pratiques

Montendre

Projection du documentaire Une Musique à Vivre au cinéma

Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 20:45:00

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

Réservez votre soirée !

Mercredi 9 septembre à 20h45

Projection du documentaire Une musique à vivre,

de Philippe Tabarly

Après la projection, échange avec le réalisateur, Philippe Tabarly

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Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 62 51 76 02 cinema.landronis@gmail.com

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English :

Save the date!

Wednesday, September 9 at 8:45 p.m.

Screening of the documentary *Une musique à vivre*,

by Philippe Tabarly

Following the screening, there will be a discussion with the director, Philippe Tabarly

L’événement Projection du documentaire Une Musique à Vivre au cinéma Montendre a été mis à jour le 2026-08-22 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge