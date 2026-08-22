UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montendre

Projection du documentaire Une Musique à Vivre au cinéma Cinéma Andronis de Montendre Montendre

mercredi 9 septembre 2026 · Cinéma Andronis de Montendre · Montendre

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
20:45:00
Lieu
Cinéma Andronis de Montendre
Adresse
Centre culturel François Mitterand
Ville
17130 Montendre
Département
Charente-Maritime
Tarif
7 7 7

Montendre

Projection du documentaire Une Musique à Vivre au cinéma

Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 20:45:00
fin : 2026-09-09

Date(s) :
2026-09-09

Réservez votre soirée !
Mercredi 9 septembre à 20h45
Projection du documentaire Une musique à vivre,
de Philippe Tabarly
Après la projection, échange avec le réalisateur, Philippe Tabarly
  .

Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 62 51 76 02  cinema.landronis@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Save the date!
Wednesday, September 9 at 8:45 p.m.
Screening of the documentary *Une musique à vivre*,
by Philippe Tabarly
Following the screening, there will be a discussion with the director, Philippe Tabarly

L’événement Projection du documentaire Une Musique à Vivre au cinéma Montendre a été mis à jour le 2026-08-22 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

À voir aussi à Montendre (Charente-Maritime)