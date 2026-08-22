Projection du documentaire Une Musique à Vivre au cinéma Cinéma Andronis de Montendre Montendre
mercredi 9 septembre 2026 · Cinéma Andronis de Montendre · Montendre
Informations pratiques
Montendre
Projection du documentaire Une Musique à Vivre au cinéma
Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 20:45:00
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
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Mercredi 9 septembre à 20h45
Projection du documentaire Une musique à vivre,
de Philippe Tabarly
Après la projection, échange avec le réalisateur, Philippe Tabarly
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Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 62 51 76 02 cinema.landronis@gmail.com
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English :
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Wednesday, September 9 at 8:45 p.m.
Screening of the documentary *Une musique à vivre*,
by Philippe Tabarly
Following the screening, there will be a discussion with the director, Philippe Tabarly
L’événement Projection du documentaire Une Musique à Vivre au cinéma Montendre a été mis à jour le 2026-08-22 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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