Farm tour de Nicolas Meyrieux Chardes Montendre

Informations pratiques

Montendre

Farm tour de Nicolas Meyrieux

Chardes 22 rue de Chez Fedon Montendre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Découvrez la saison 4 du Farm Tour 2026, une série d’événements dédiés à l’agriculture et à la nature, se déroulant dans diverses fermes et lieux à travers la France.

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Chardes 22 rue de Chez Fedon Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 41 40 81

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English :

Discover season 4 of Farm Tour 2026, a series of events dedicated to agriculture and nature, taking place at various farms and venues across France.

L’événement Farm tour de Nicolas Meyrieux Montendre a été mis à jour le 2026-08-13 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge