Farm tour de Nicolas Meyrieux Chardes Montendre
vendredi 28 août 2026 · Chardes · Montendre
Informations pratiques
Montendre
Farm tour de Nicolas Meyrieux
Chardes 22 rue de Chez Fedon Montendre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Découvrez la saison 4 du Farm Tour 2026, une série d’événements dédiés à l’agriculture et à la nature, se déroulant dans diverses fermes et lieux à travers la France.
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Chardes 22 rue de Chez Fedon Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 41 40 81
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English :
Discover season 4 of Farm Tour 2026, a series of events dedicated to agriculture and nature, taking place at various farms and venues across France.
L’événement Farm tour de Nicolas Meyrieux Montendre a été mis à jour le 2026-08-13 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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