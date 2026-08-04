Informations pratiques

Pont-Croix

Concert en Roues Libres Musique classique

Collégiale ND de Roscudon Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:30:00

fin : 2026-08-06 22:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Deux passions se rencontrent la musique classique le vélo ! En effet ces musiciens professionnels choisissent de se déplacer en vélo, lors de leurs tournées estivales, instruments compris !!!

Ils interpréteront des pièces baroques de Bach, Telleman, Vivaldi … selon l’inspiration du moment.

Venez les écouter dans ce site exceptionnel de la Collégiale de Pont-Croix .

Participation libre . .

Collégiale ND de Roscudon Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 06 66 67 40

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English :

L’événement Concert en Roues Libres Musique classique Pont-Croix a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz