Concert en Roues Libres Musique classique Pont-Croix
jeudi 6 août 2026 · Pont-Croix
Informations pratiques
Pont-Croix
Concert en Roues Libres Musique classique
Collégiale ND de Roscudon Pont-Croix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:30:00
fin : 2026-08-06 22:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Deux passions se rencontrent la musique classique le vélo ! En effet ces musiciens professionnels choisissent de se déplacer en vélo, lors de leurs tournées estivales, instruments compris !!!
Ils interpréteront des pièces baroques de Bach, Telleman, Vivaldi … selon l’inspiration du moment.
Venez les écouter dans ce site exceptionnel de la Collégiale de Pont-Croix .
Participation libre . .
Collégiale ND de Roscudon Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 06 66 67 40
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English :
L’événement Concert en Roues Libres Musique classique Pont-Croix a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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