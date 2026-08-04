Exposition Pauline Buzaré Pont-Croix
jeudi 6 août 2026 · Pont-Croix
Informations pratiques
Pont-Croix
Exposition Pauline Buzaré
Librairie La Pluie d’été Pont-Croix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-08-06
Vendredi 6 août à partir de 18h: vernissage de l’exposition de Pauline Buzaré
brume — est une invitation à s’immerger dans une atmosphère poétique où l’air et l’eau s’unissent autour d’une danse.
Cette installation a été imaginée à la suite d’une résidence dans un phare sur une petite île en Bretagne. en habitant ce territoire encerclé par la mer et balayé par le vent, une femme dessine le paysage avec son corps.
Dans la galerie de la pluie d’été, l’installation vidéo brume — se couche sur du papier pour se transformer en livre d’artiste.
https://paulinebuzare.com/ .
Librairie La Pluie d’été Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 6 64 75 59 36
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English :
L’événement Exposition Pauline Buzaré Pont-Croix a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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