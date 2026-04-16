Concert Ensemble En Roues Libres Manoir de Kerenneur Plourin

Plourin

Concert Ensemble En Roues Libres

Manoir de Kerenneur 1 Kerenneur Plourin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 18:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Dans le cadre du Festival Églises et Chapelles en Pays d’Iroise.

Concert Ensemble En Roues Libres , quatuor de musique classique (hautbois, alto, violoncelle, violon). .

Manoir de Kerenneur 1 Kerenneur Plourin 29830 Finistère Bretagne +33 6 85 94 08 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Ensemble En Roues Libres

L’événement Concert Ensemble En Roues Libres Plourin a été mis à jour le 2026-04-16 par OT IROISE BRETAGNE