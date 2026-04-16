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Concert Ensemble En Roues Libres Manoir de Kerenneur Plourin

Concert Ensemble En Roues Libres Manoir de Kerenneur Plourin mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Manoir de Kerenneur

Adresse : 1 Kerenneur

Ville : 29830 Plourin

Département : Finistère

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Plourin

Concert Ensemble En Roues Libres

Manoir de Kerenneur 1 Kerenneur Plourin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:00:00
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

Dans le cadre du Festival Églises et Chapelles en Pays d’Iroise.
Concert Ensemble En Roues Libres , quatuor de musique classique (hautbois, alto, violoncelle, violon).   .

Manoir de Kerenneur 1 Kerenneur Plourin 29830 Finistère Bretagne +33 6 85 94 08 23 

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English : Concert Ensemble En Roues Libres

L’événement Concert Ensemble En Roues Libres Plourin a été mis à jour le 2026-04-16 par OT IROISE BRETAGNE

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