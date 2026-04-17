Concert Le Banquet Céleste Manoir de Kerenneur Plourin
Concert Le Banquet Céleste Manoir de Kerenneur Plourin mardi 28 juillet 2026.
Plourin
Concert Le Banquet Céleste
Manoir de Kerenneur 1 Kerenneur Plourin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 17:00:00
fin : 2026-07-28 18:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Voyage, voyage programme pour baryton et luth
1er concert à 15 h, visite du manoir de Kerenneur à 16 h, 2ème concert à 17 h. .
Manoir de Kerenneur 1 Kerenneur Plourin 29830 Finistère Bretagne +33 6 85 94 08 23
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English : Concert Le Banquet Céleste
L’événement Concert Le Banquet Céleste Plourin a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE
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