Concert Le Banquet Céleste Manoir de Kerenneur Plourin

Plourin

Concert Le Banquet Céleste

Manoir de Kerenneur 1 Kerenneur Plourin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 17:00:00

fin : 2026-07-28 18:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Voyage, voyage programme pour baryton et luth

1er concert à 15 h, visite du manoir de Kerenneur à 16 h, 2ème concert à 17 h. .

Manoir de Kerenneur 1 Kerenneur Plourin 29830 Finistère Bretagne +33 6 85 94 08 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Le Banquet Céleste

L’événement Concert Le Banquet Céleste Plourin a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE