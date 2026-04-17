Conférence Dans le Sillage des Dauphins Manoir de Kerenneur Plourin

Plourin

Conférence Dans le Sillage des Dauphins

Manoir de Kerenneur 1 Kerenneur Plourin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:30:00

fin : 2026-08-14 20:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Dans le sillage des dauphins 3 ans de patience pour capturer des images rares, douces et respectueuses de la nature. Un reportage éco-responsable, tourné sans intrusion et à la voile, au cœur de la pointe bretonne.

La mer d’Iroise est un véritable sanctuaire marin. Ici, deux espèces cohabitent

Le grand dauphin, puissant et charismatique

Le dauphin commun, agile et joueur

Entre courants et tempêtes, ils révèlent leurs forces… mais aussi leurs fragilités.

Par Franck Gicquiaud

Un film de 26 minutes signé Iroise Sauvage, avec la participation exceptionnelle de Mathieu Rivrin. .

Manoir de Kerenneur 1 Kerenneur Plourin 29830 Finistère Bretagne +33 6 85 94 08 23

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English : Conférence Dans le Sillage des Dauphins

L’événement Conférence Dans le Sillage des Dauphins Plourin a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE