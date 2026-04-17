Conférence Dans le Sillage des Dauphins Manoir de Kerenneur Plourin
Conférence Dans le Sillage des Dauphins Manoir de Kerenneur Plourin vendredi 14 août 2026.
Plourin
Conférence Dans le Sillage des Dauphins
Manoir de Kerenneur 1 Kerenneur Plourin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:30:00
fin : 2026-08-14 20:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Dans le sillage des dauphins 3 ans de patience pour capturer des images rares, douces et respectueuses de la nature. Un reportage éco-responsable, tourné sans intrusion et à la voile, au cœur de la pointe bretonne.
La mer d’Iroise est un véritable sanctuaire marin. Ici, deux espèces cohabitent
Le grand dauphin, puissant et charismatique
Le dauphin commun, agile et joueur
Entre courants et tempêtes, ils révèlent leurs forces… mais aussi leurs fragilités.
Par Franck Gicquiaud
Un film de 26 minutes signé Iroise Sauvage, avec la participation exceptionnelle de Mathieu Rivrin. .
Manoir de Kerenneur 1 Kerenneur Plourin 29830 Finistère Bretagne +33 6 85 94 08 23
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English : Conférence Dans le Sillage des Dauphins
L’événement Conférence Dans le Sillage des Dauphins Plourin a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE
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