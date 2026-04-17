Conférence La culture macabre en Bretagne XIVe-XXe siècle Manoir de Kerenneur Plourin

Plourin

Conférence La culture macabre en Bretagne XIVe-XXe siècle

Manoir de Kerenneur 1 Kerenneur Plourin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 17:00:00

fin : 2026-07-06 18:45:00

Date(s) :

2026-07-06

La culture macabre se développe en Bretagne à la fin du Moyen-Âge dans un contexte marqué par le retour de la peste (1348) qui emporte entre le tiers et la moitié de la population et qui revient tous les 10/12 ans ; par la guerre qui affecte la Bretagne à la même époque et par un renouvellement du message de l’Église qui insiste de plus en plus sur l’au-delà, en particulier sur l’enfer.

Bien installée dans la durée, on en trouve des traces jusqu’au milieu du XXe siècle.

L’exposé, illustré, sera l’occasion de traiter de ce thème sur la longue durée.

Image L’Ankou de Ploumilliau (22). Cliché Y. Coativy.

Conférence par Yves Coativy, professeur d’histoire médiévale à l’Université de Brest. .

Manoir de Kerenneur 1 Kerenneur Plourin 29830 Finistère Bretagne +33 6 85 94 08 23

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English : Conférence La culture macabre en Bretagne XIVe-XXe siècle

L’événement Conférence La culture macabre en Bretagne XIVe-XXe siècle Plourin a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE