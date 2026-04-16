Concert Sarabande Manoir de Kerenneur Plourin
Concert Sarabande Manoir de Kerenneur Plourin mercredi 15 juillet 2026.
Plourin
Concert Sarabande
Manoir de Kerenneur 1 Kerenneur Plourin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
L’ensemble Sarabande est une formation musicale de la région de Brest spécialisée dans la musique Baroque.
Ce nouveau spectacle, Invitation au voyage, que nous interprétons à quatre (flûtes à bec, traverso, viole de gambe/violoncelle, luth), alterne des lectures de récits de voyages d’autrices et d’auteurs de toutes époques (Alexandra David-Néel, Baudelaire, Saint-Exupéry, Bernard Moitessier, George Sand…) et des pièces musicales de Haendel et de compositeurs qu’il a croisés en chemin (Sammartini, Pepusch, Telemann…). .
Manoir de Kerenneur 1 Kerenneur Plourin 29830 Finistère Bretagne +33 6 85 94 08 23
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English : Concert Sarabande
L’événement Concert Sarabande Plourin a été mis à jour le 2026-04-16 par OT IROISE BRETAGNE
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