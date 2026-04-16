Concert Sarabande Manoir de Kerenneur Plourin

Plourin

Concert Sarabande

Manoir de Kerenneur 1 Kerenneur Plourin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

L’ensemble Sarabande est une formation musicale de la région de Brest spécialisée dans la musique Baroque.

Ce nouveau spectacle, Invitation au voyage, que nous interprétons à quatre (flûtes à bec, traverso, viole de gambe/violoncelle, luth), alterne des lectures de récits de voyages d’autrices et d’auteurs de toutes époques (Alexandra David-Néel, Baudelaire, Saint-Exupéry, Bernard Moitessier, George Sand…) et des pièces musicales de Haendel et de compositeurs qu’il a croisés en chemin (Sammartini, Pepusch, Telemann…). .

Manoir de Kerenneur 1 Kerenneur Plourin 29830 Finistère Bretagne +33 6 85 94 08 23

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English : Concert Sarabande

L’événement Concert Sarabande Plourin a été mis à jour le 2026-04-16 par OT IROISE BRETAGNE