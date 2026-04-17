Concert Nolwen Arzel Manoir de Kerenneur Plourin
Concert Nolwen Arzel Manoir de Kerenneur Plourin mercredi 5 août 2026.
Plourin
Concert Nolwen Arzel
Manoir de Kerenneur 1 Kerenneur Plourin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Nolwenn Arzel est une des figures et des voix emblématiques de la harpe en Bretagne. Après avoir accompagné Nolwenn Le Roy, Gaetan Roussel, Gilles Servat ou encore Carlos Nunez, son engagement et la qualité de sa musique ne sont plus à démontrer. Ses univers sont faits d’engagements, d’histoires et de vies des gens d’ici. Sa musique, un subtil voyage entre hier et aujourd’hui. .
Manoir de Kerenneur 1 Kerenneur Plourin 29830 Finistère Bretagne +33 6 85 94 08 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Nolwen Arzel
L’événement Concert Nolwen Arzel Plourin a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE
À voir aussi à Plourin (Finistère)
- L’été de Saint Roch Plourin 6 mai 2026
- Conférence La culture macabre en Bretagne XIVe-XXe siècle Manoir de Kerenneur Plourin 6 juillet 2026
- Concert Ensemble En Roues Libres Manoir de Kerenneur Plourin 8 juillet 2026
- Concert Sarabande Manoir de Kerenneur Plourin 15 juillet 2026
- Concert Le Banquet Céleste Manoir de Kerenneur Plourin 28 juillet 2026