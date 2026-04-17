Concert Nolwen Arzel Manoir de Kerenneur Plourin

Plourin

Concert Nolwen Arzel

Manoir de Kerenneur 1 Kerenneur Plourin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Nolwenn Arzel est une des figures et des voix emblématiques de la harpe en Bretagne. Après avoir accompagné Nolwenn Le Roy, Gaetan Roussel, Gilles Servat ou encore Carlos Nunez, son engagement et la qualité de sa musique ne sont plus à démontrer. Ses univers sont faits d’engagements, d’histoires et de vies des gens d’ici. Sa musique, un subtil voyage entre hier et aujourd’hui. .

Manoir de Kerenneur 1 Kerenneur Plourin 29830 Finistère Bretagne +33 6 85 94 08 23

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English : Concert Nolwen Arzel

L’événement Concert Nolwen Arzel Plourin a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE