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Concert Jazz à Léon Manoir de Kerenneur Plourin

Concert Jazz à Léon Manoir de Kerenneur Plourin mercredi 19 août 2026.

Lieu : Manoir de Kerenneur

Adresse : 1 Kerenneur

Ville : 29830 Plourin

Département : Finistère

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Plourin

Concert Jazz à Léon

Manoir de Kerenneur 1 Kerenneur Plourin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 20:00:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Cette formation réunit jusqu’à six musiciens finistériens passionnés par le jazz de la Nouvelle-Orléans et les sons des cuivres, banjos et guitares, sans omettre l’incontournable washboard , littéralement planche à laver.   .

Manoir de Kerenneur 1 Kerenneur Plourin 29830 Finistère Bretagne +33 6 85 94 08 23 

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English : Concert Jazz à Léon

L’événement Concert Jazz à Léon Plourin a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE

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