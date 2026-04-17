Concert Jazz à Léon Manoir de Kerenneur Plourin

Plourin

Concert Jazz à Léon

Manoir de Kerenneur 1 Kerenneur Plourin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 20:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Cette formation réunit jusqu’à six musiciens finistériens passionnés par le jazz de la Nouvelle-Orléans et les sons des cuivres, banjos et guitares, sans omettre l’incontournable washboard , littéralement planche à laver. .

Manoir de Kerenneur 1 Kerenneur Plourin 29830 Finistère Bretagne +33 6 85 94 08 23

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English : Concert Jazz à Léon

L’événement Concert Jazz à Léon Plourin a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE