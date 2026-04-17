Concert Jazz à Léon Manoir de Kerenneur Plourin
Concert Jazz à Léon Manoir de Kerenneur Plourin mercredi 19 août 2026.
Plourin
Concert Jazz à Léon
Manoir de Kerenneur 1 Kerenneur Plourin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 20:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Cette formation réunit jusqu’à six musiciens finistériens passionnés par le jazz de la Nouvelle-Orléans et les sons des cuivres, banjos et guitares, sans omettre l’incontournable washboard , littéralement planche à laver. .
Manoir de Kerenneur 1 Kerenneur Plourin 29830 Finistère Bretagne +33 6 85 94 08 23
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English : Concert Jazz à Léon
L’événement Concert Jazz à Léon Plourin a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE
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