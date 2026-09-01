Informations pratiques

Thann

Concert ensemble Gospel Messengers

place Joffre Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-22 17:00:00

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-22

Venez vibrer au rythme du Gospel avec l’Ensemble Gospel Messengers ! Un concert plein de joie, d’espoir, de paix et d’amour.

Depuis 2010, l’Ensemble Gospel Messengers réunit des chanteurs de tous horizons autour d’une même passion le Gospel. Sous la direction de Germaine Heinrich, laissez-vous emporter par un répertoire riche en Negro Spirituals, Gospels traditionnels, urbains et africains. Un concert vibrant, placé sous le signe de la joie, de l’espérance, de la paix et de l’amour. Venez vivre ce beau moment de partage ! .

place Joffre Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20

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English :

Come and enjoy the rhythms of gospel music with the Gospel Messengers Ensemble! A concert full of joy, hope, peace, and love.

L’événement Concert ensemble Gospel Messengers Thann a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay