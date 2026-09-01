Informations pratiques

Thann

Sortie nature Les coteaux volcaniques du Rangen

51 rue du Kattenbachy Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 11:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Découvrez les richesses naturelles du Rangen et les liens entre paysages, biodiversité et activités humaines au fil de la Trame Verte et Bleue.

Partez à la découverte des richesses naturelles des coteaux du Rangen à travers la Trame Verte et Bleue. Vignobles, forêts, murets, pierriers et rivière composent une mosaïque de milieux favorables à la biodiversité. Cette sortie invite à comprendre les continuités écologiques et les liens entre paysage, activités humaines et nature. .

51 rue du Kattenbachy Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 20 12 info@pays-thur-doller.fr

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English :

Discover the natural treasures of the Rangen and the connections between landscapes, biodiversity, and human activities along the Green and Blue Corridor.

L’événement Sortie nature Les coteaux volcaniques du Rangen Thann a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay