Concert Ensemble !!! Quai de la Réunion Le Havre

Concert Ensemble !!!

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime

2026-12-19 20:00:00

fin : 2026-12-19

2026-12-19

Des chansons pleines de sens, une envie de partager des sourires et de la chaleur humaine, des années de tournées aux quatres coins de France en festivals ou sur les scènes les plus prestigieuses… Les points communs entre les artistes du collectif Ensemble !!! ne manquent pas. Pour autant, réunir ensemble sur scène les 2 chanteurs de Sinsémilia (Mike et Riké), 2 membres historiques de Tryo (Guizmo et Manu), ainsi que Vanupié (etc…) n’avait jamais été fait jusqu’à présent. Le but du collectif Ensemble !!! pour ces artistes ? Prendre et transmettre du plaisir !

Comment ? En revisitant ensemble les grands titres de leurs répertoires respectifs aux frontières du reggae et de la chanson française. De la bonne humeur, des chansons que l’on connaît tous, réarrangées pour l’occasion, des textes qui font tellement sens dans une époque troublée, un moment simple et chaleureux qui fera du bien à toutes et tous.

