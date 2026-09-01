Informations pratiques

Schweighouse-sur-Moder

Concert ensemble musical D’RHINWAGGES

10 Rue des Sports Schweighouse-sur-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-22 17:00:00

fin : 2026-11-22 19:30:00

Date(s) :

2026-11-22

Le groupe Rhinwagges vous invite à une soirée haute en couleurs, mêlant tradition, énergie et bonne humeur. Entre morceaux populaires, compositions originales et rythmes festifs, Rhinwagges fait souffler un vent de fraîcheur sur le folklore rhénan.

Préparez-vous à vibrer au son de la musique alsacienne revisitée ! Le groupe Rhinwagges vous invite à une soirée haute en couleurs, mêlant tradition, énergie et bonne humeur. Entre morceaux populaires, compositions originales et rythmes festifs, Rhinwagges fait souffler un vent de fraîcheur sur le folklore rhénan.

Cuivres éclatants, ambiance conviviale et humour décalé un cocktail explosif pour petits et grands, à consommer sans modération !

Le concert sera donné en 2 parties d’1 heure environ, avec une pause après la première partie. Une petite restauration sera proposée durant cet entracte. .

10 Rue des Sports Schweighouse-sur-Moder 67590 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 59 71

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English :

The Rhinwagges band invites you to a colorful evening that blends tradition, energy, and good cheer. With a mix of popular tunes, original compositions, and festive rhythms, Rhinwagges breathes new life into Rhine folklore.

L’événement Concert ensemble musical D’RHINWAGGES Schweighouse-sur-Moder a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau