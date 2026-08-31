Informations pratiques

Schweighouse-sur-Moder

Pas Bête

10 Rue des Sports Schweighouse-sur-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-11-18 17:30:00

fin : 2026-11-18 18:30:00

Date(s) :

2026-11-18

Dans une sorte de cabinet de curiosité, remplis de machines improbables et farfelues, Diane tente de suivre le fil des pensées de sa Chienne Paulette.

Dans une sorte de cabinet de curiosité, remplis de machines improbables et farfelues, Diane tente de suivre le fil des pensées de sa Chienne Paulette.

On assiste alors à toutes sortes d’expériences insolites et drôles qui donnent accès à ce qui se dit dans sa tête. Passant du Coq à l’Âne, du Chien à la Poule on voudrait savoir ce que c’est… qu’être Humain, être Chien, cohabiter, communiquer, s’associer, se câliner, dépasser les bornes.

C’est un spectacle tendre et drôle, qui à partir de Petits Rien crée de Grands Moments !

Recommandation âge 6 ans et + .

10 Rue des Sports Schweighouse-sur-Moder 67590 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 59 71

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English :

In a sort of cabinet of curiosities, filled with improbable and outlandish machines, Diane tries to follow the train of thought of her dog, Paulette.

L’événement Pas Bête Schweighouse-sur-Moder a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau