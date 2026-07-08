Concert Ensemble Phoenix Rue Général de Gaulle Marcigny
vendredi 10 juillet 2026 · Rue Général de Gaulle · Marcigny
Informations pratiques
Marcigny
Concert Ensemble Phoenix
Rue Général de Gaulle Eglise Marcigny Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Le réveil musical de Marcigny vous propose un évènement musical avec un ensemble instrumental et chant. Imprégnez votre esprit d’imaginaire et de rêveries . .
Rue Général de Gaulle Eglise Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 21 09 54 reveil.marcigny@gmail.com
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English : Concert Ensemble Phoenix
L’événement Concert Ensemble Phoenix Marcigny a été mis à jour le 2026-06-29 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III
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