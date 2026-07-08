Concert Ensemble Phoenix Rue Général de Gaulle Marcigny

Informations pratiques

Marcigny

Concert Ensemble Phoenix

Rue Général de Gaulle Eglise Marcigny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Le réveil musical de Marcigny vous propose un évènement musical avec un ensemble instrumental et chant. Imprégnez votre esprit d’imaginaire et de rêveries . .

Rue Général de Gaulle Eglise Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 89 21 09 54 reveil.marcigny@gmail.com

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English : Concert Ensemble Phoenix

L’événement Concert Ensemble Phoenix Marcigny a été mis à jour le 2026-06-29 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III