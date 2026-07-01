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AGENDA · Marcigny

Exposition Ce(eux) qui nous entoure Espace DLM Marcigny

samedi 11 juillet 2026 · Espace DLM · Marcigny

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Espace DLM
Adresse
52 rue Charles de Gaulle
Ville
71110 Marcigny
Département
Saône-et-Loire
Tarif

Marcigny

Exposition Ce(eux) qui nous entoure

Espace DLM 52 rue Charles de Gaulle Marcigny Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :
2026-07-11 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14

Exposition d’art Ce(eux) qui nous entoure .   .

Espace DLM 52 rue Charles de Gaulle Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 25 39 06 

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English : Exposition Ce(eux) qui nous entoure

L’événement Exposition Ce(eux) qui nous entoure Marcigny a été mis à jour le 2026-07-02 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III

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