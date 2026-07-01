Exposition Ce(eux) qui nous entoure Espace DLM Marcigny
samedi 11 juillet 2026 · Espace DLM · Marcigny
Informations pratiques
Marcigny
Exposition Ce(eux) qui nous entoure
Espace DLM 52 rue Charles de Gaulle Marcigny Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14
Exposition d’art Ce(eux) qui nous entoure . .
Espace DLM 52 rue Charles de Gaulle Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 25 39 06
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English : Exposition Ce(eux) qui nous entoure
L’événement Exposition Ce(eux) qui nous entoure Marcigny a été mis à jour le 2026-07-02 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III
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