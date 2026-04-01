Concert Ensemble Serenata Bazoches-sur-Hoëne
Concert Ensemble Serenata Bazoches-sur-Hoëne dimanche 26 avril 2026.
Bazoches-sur-Hoëne
Concert Ensemble Serenata
Eglise de Courtoulin Bazoches-sur-Hoëne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:30:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Concert de l’ensemble Serenata, sous la direction de Catherine Guibert.
Et visite chantée du jardin de Milan.
Au profit du patrimoine. .
Eglise de Courtoulin Bazoches-sur-Hoëne 61560 Orne Normandie eglise.courtoulin@gmail.com
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English : Concert Ensemble Serenata
L’événement Concert Ensemble Serenata Bazoches-sur-Hoëne a été mis à jour le 2026-02-27 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE