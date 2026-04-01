Bazoches-sur-Hoëne

Concert Ensemble Serenata

Eglise de Courtoulin Bazoches-sur-Hoëne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Concert de l’ensemble Serenata, sous la direction de Catherine Guibert.

Et visite chantée du jardin de Milan.

Au profit du patrimoine. .

Eglise de Courtoulin Bazoches-sur-Hoëne 61560 Orne Normandie eglise.courtoulin@gmail.com

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English : Concert Ensemble Serenata

L’événement Concert Ensemble Serenata Bazoches-sur-Hoëne a été mis à jour le 2026-02-27 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE