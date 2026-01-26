Visite de l’église Saint-Hilaire de Courtoulin à Bazoches-sur-Hoëne Église St Hilaire Bazoches-sur-Hoëne

Visite de l’église Saint-Hilaire de Courtoulin à Bazoches-sur-Hoëne

Église St Hilaire Courtoulin Bazoches-sur-Hoëne Orne

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

En présence d’Albane de Saint Rémy Artiste peintre

Toute mon enfance j’ai dessiné des petites bonnes femmes .

Aujourd’hui la peinture, le dessin, sont pour moi une nécessité, participent pleinement à mon équilibre.

C’est comme un mouvement évident, presque obligatoire ;

Je me sens un peu comme un équilibriste, entre volonté et lâcher prise, la direction choisie et l’instant à saisir, ce que je voudrais dire et ce qui sort malgré moi, entre geste et matière.

C’est une drôle de quête. Créer me fait entrer en moi-même, réfléchir sur mon propre langage, ma relation à l’autre, pour moi c’est aussi une manière de communiquer ;

Et puis c’est un jeu.

Mettre toute mon énergie à faire jaillir le trait, cuisiner les pigments, les craies, les encres sur le papier, la toile …

Chercher, gratter, recommencer.

La matière, le geste, en ce qu’ils ont de plus charnel, me conduisent dans des lieux reculés de mon enfance, où je retrouve la sensation simple et pleine de vivre l’instant présent. .

Église St Hilaire Courtoulin Bazoches-sur-Hoëne 61560 Orne Normandie eglise.courtoulin@gmail.com

