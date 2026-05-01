Pierres en lumières Conférence Eglise de Courtoulin Bazoches-sur-Hoëne
Pierres en lumières Conférence Eglise de Courtoulin Bazoches-sur-Hoëne samedi 30 mai 2026.
Bazoches-sur-Hoëne
Pierres en lumières Conférence
Eglise de Courtoulin Courtoulin Bazoches-sur-Hoëne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 21:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Conférence de Marc Philippe.
Il nous partagera son expérience de la restauration des peintures murales de la Cathédrale Notre-Dame de Paris après l’incendie.
Organisé par l’association de Sauvegarde de l’église de Courtoulin. .
Eglise de Courtoulin Courtoulin Bazoches-sur-Hoëne 61560 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37
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English : Pierres en lumières Conférence
L’événement Pierres en lumières Conférence Bazoches-sur-Hoëne a été mis à jour le 2026-05-09 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE