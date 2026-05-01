Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Pierres en lumières Conférence Eglise de Courtoulin Bazoches-sur-Hoëne

Pierres en lumières Conférence Eglise de Courtoulin Bazoches-sur-Hoëne samedi 30 mai 2026.

Lieu : Eglise de Courtoulin

Adresse : Courtoulin

Ville : 61560 Bazoches-sur-Hoëne

Département : Orne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif :

Bazoches-sur-Hoëne

Pierres en lumières Conférence

Eglise de Courtoulin Courtoulin Bazoches-sur-Hoëne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 21:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Conférence de Marc Philippe.
Il nous partagera son expérience de la restauration des peintures murales de la Cathédrale Notre-Dame de Paris après l’incendie.

Organisé par l’association de Sauvegarde de l’église de Courtoulin.   .

Eglise de Courtoulin Courtoulin Bazoches-sur-Hoëne 61560 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pierres en lumières Conférence

L’événement Pierres en lumières Conférence Bazoches-sur-Hoëne a été mis à jour le 2026-05-09 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE

À voir aussi à Bazoches-sur-Hoëne (Orne)