Visite libre du jardin, Jardin de Milan, Bazoches-sur-Hoëne

Visite libre du jardin 6 et 7 juin Jardin de Milan Orne

8€, gratuit <12 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-06-06T13:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00 Fin : 2026-06-07T13:30:00+02:00 - 2026-06-07T18:30:00+02:00

Le jardin se mérite : il faut grimper un peu pour y accéder. Les personnes fragiles peuvent se munir d’un bâton et surtout prendre leur temps. L’effort en vaut la peine, car la vue y est tout simplement à couper le souffle.

Pour la visite du jardin, prévoir des chaussures de marche, ou des bottes en fonction de la météo…merci!…

Jardin de Milan Milan, Courtoulin 61560 Bazoches-sur-Hoëne Bazoches-sur-Hoëne 61560 Orne Normandie Jardin naissant, premières étapes d’élaboration d’une rêverie paysagère.

Le jardin se mérite : il faut grimper un peu pour y accéder. Les personnes fragiles peuvent se munir d’un bâton et surtout prendre leur temps. L’effort en vaut la peine, car la vue y est tout à le …

©Louis Vallin